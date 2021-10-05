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Spor Antalyaspor'dan Nuri Şahin'e bomba görev
Spor

Antalyaspor'dan Nuri Şahin'e bomba görev

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevine futbolcu Nuri Şahin getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 17:49:00 -
Antalyaspor'dan Nuri Şahin'e bomba görev

Antalyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Ersun Yanal ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Nuri Şahin'i teknik direktörlük koltuğuna oturtmaya karar verdi.

Resmen duyurulması planlanıyor

Futbolculuğu bırakarak teknik adamlık koltuğuna oturmayı planlayan deneyimli futbolcunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından resmen duyrulması planlanıyor.

Yardımcılar Almanya'dan

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından göreve başlaması beklenen Şahin'in yardımcılarının da Almanya'dan geleceği öğrenildi.

2020 yılında Antalyaspor'a transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibiyle çıktığı 50 maçta 4 asist kaydetti. (Ajansspor)

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