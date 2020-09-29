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Spor Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Spor

Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Kırmızı-beyazlı kulüp, Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Fedor Kudriashov'u kutladı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:42:29 -
Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'la 3 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında dün konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, izin yapmadan Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda, Denizlispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise sahada çalıştı.


- Kudriashov'a kutlama mesajı


Antalyaspor Kulübü, defans oyuncusu Fedor Kudriashov'u, Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmesinden dolayı kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Fedor Kudriashov, Rusya Milli Takımı'nın Türkiye ve Macaristan ile oynayacağı Uluslar Ligi maçları için aday kadroya davet edildi. Futbolcumuzu kutlar, başarılarının devamını dileriz."

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