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Spor Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
Spor

Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:15:26 -
Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenman, kondisyon ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Antalyaspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara nedeniyle yarın Yukatel Denizlispor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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