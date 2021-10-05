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Spor Antalyaspor'da devrim gibi karar!
Spor

Antalyaspor'da devrim gibi karar!

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'da devrim gibi bir karar alınması an meselesi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 17:15:00 -
Antalyaspor'da devrim gibi karar!

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'da devrim gibi bir karar alınması an meselesi. Almanya kökenli futbolcu Nuri Şahin'i yönetim teknik direktörlük koltuğuna oturtmak için kolları sıvadığı iddia edildi. Futbolculuğu bırakarak teknik adamlık koltuğuna oturmayı planlayan deneyimli futbolcununi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından resmen duyrulması planlanıyor.

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından göreve başlaması beklenen Şahin'in yardımcılarının da Almanya'dan geleceği öğrenildi. 2020 yılında Antalyaspor'a transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibiyle çıktığı 50 maçta 4 asist kaydetti.

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