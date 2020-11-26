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Spor Antalyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
Spor

Antalyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:43:50 -
Antalyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Süper Lig’in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 29 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Pendikspor ile dün oynanan maçta 90 dakika forma giyen futbolculara yenilenme çalışması uygulandı.

Diğer oyuncular, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

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