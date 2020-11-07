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Spor Antalyaspor'da bir kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Antalyaspor'da bir kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:18:05 -
Antalyaspor'da bir kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sağlık kurulumuzca koronavirüs semptomu belirlenen A takıma hizmet veren bir personelimize dün yapılan Kovid-19 testinden pozitif sonuç alınmıştır. Personelimizin takip ve tedavi sürecine, Antalya'da belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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