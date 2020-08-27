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Spor Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Spor

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-08-27 22:45:46 -
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da 2 günlük izin sona erdi.

İznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

Öte yandan, antrenman öncesinde, bugün 23 yaşına giren orta saha oyuncusu Ufuk Akyol’un doğum günü, sahada pasta kesilerek kutlandı.

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