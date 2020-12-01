Antalyaspor Kulübünden Erzurumspor maçındaki hakem kararlarına tepki:

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçındaki hakem kararları, sahada mücadele eden futbolcuların emeğinin çalındığı bir karşılaşma olarak tarihteki yerini aldı." denildi.

Orta hakem Ali Şansalan ile VAR hakemi Özgüç Türkalp’in son dakikada verdiği kararların, sadece Antalyaspor'un değil, hakem camiasının tarihindeki yerini alacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Öncelikle, 24 saat önce oynanan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının VAR hakemi olan Özgüç Türkalp, neden 24 saat arayla iki Süper Lig maçının VAR hakemi olarak atanmıştır? 24 saat önce oynanan maçın son dakikasında yaşanan pozisyonda maçın hakemi Ali Palabıyık'ı izlemeye çağırarak nizami pozisyonda yanlış yönlendiren Türkalp, 1 gün sonra yine maçın hakemini yanıltmış, bu kez can yakan bir hatanın başrolünde olmuştur. Daha acısı, MHK'den bir telefon alıp 'Doğru karar verdin seni kutluyoruz' mesajı almış mıdır? Kudriashov'un yüzüne gelen darbede kartını kullanmayı bırakın, faul bile vermeyen, Fredy'nin ayak bileğine basılmasına faul çalmayan, gole giden Amilton'un rakibiyle temas etmemesine rağmen faul kararı veren, Erzurumspor'un ilk golünden önce elle oynamayı görmeyen Şansalan ve VAR hakemleri, Eren'in tartışmaya açık hareketine bu kadar kolay bir düdüğü hangi psikoloji ile çalmıştır? Tartışmalı gol pozisyonunda yardımcısı Esat Sancaktar'ın doğru bayrağına uyan Ali Şansalan, pozisyonu bir kez de VAR kayıtlarında incelemesine rağmen nasıl kararını yanlışa çevirmiştir?"

Ulusal televizyon kanallarındaki spor yorumcularının pozisyonlar için değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Özgüç Türkalp ve yanlış yönlendirdiği Ali Şansalan pozisyonun 'bilerek oynama' değil, 'kurtarma' olduğunu neden görememiştir, kuralları bilmiyor mudur? VAR'ın mavi çizgisi son oyuncumuzun olduğu yerden geçerken, rakip oyuncunun ayağının üzerinden geçmesi, bu oyuncunun ofsaytta olduğunu göstermiyor mu? Neden kırmızı çizgi çekilip bu durum daha net olarak belirtilmedi? Naldo'nun, oyun alanının dışına çıkan topa koluyla müdahale etmesine sarı kart veren ve ardından oyuncumuzu ihraç eden Ali Şansalan, topun, kaleye doğru değil auta doğru gittiği için oyun kurallarına göre pozisyonun ihtar gerektirmediğini bilmiyorum mu?"

Hak arama noktasında geri adım atmayacaklarının vurgulandığı açıklamanın son bölümünde, "Daha önce aleyhimize verilen kolay penaltılar, pozisyon gereği oluşan hareketlerde çıkan acımasız kırmızı kartlar, benzer pozisyonlarda aleyhimize çalınan çifte standart düdüklerin ardından verilen son kararlar, artık kendi iyi niyetimizi de sorgulamamıza, maalesef ki sesini yükseltenin dikkate alındığına olan düşüncenin haklı olduğuna dair inancımızın artmasına neden olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.