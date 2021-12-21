Antalyaspor-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne oldu? Süper Lig'in 18.haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Peki, Antalya-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Peki, Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne oldu?
Antalyaspor-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 18. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.
3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Travnik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
24. dakikada Umut Bozok'un ceza alanında kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.
30. dakikada Andrea Poli'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
38. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Naldo, kafa vuruşuyla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi 1-0 üstün bitirdi.
53. dakikada Ghacha'nın pasında topla buluşup ceza alanına giren Mukairu'nun şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran sol ayağıyla topu uzaklaştırdı.
63. dakikada ceza alanında topla buluşan Donk'un şutunda, kaleci Boffin topu kornere gönderdi.
77. dakikada Mukairu'nun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
81. dakikada Naldo'nun uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasında önünde bulan Umut Bozok'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
90+2. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Donk'un pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.