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Spor Antalyaspor, İtalyan futbolcu Andrea Poli ile sözleşme imzaladı
Spor

Antalyaspor, İtalyan futbolcu Andrea Poli ile sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, İtalyan futbolcu Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 11:37:00 -
Antalyaspor, İtalyan futbolcu Andrea Poli ile sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Antalya’ya gelerek sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki futbolcu, bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen törenle kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

İmza törenine katılan Antalyaspor Asbaşkanı Ramazan Karabulut, Fraport TAV Antalyaspor'un bu sezon 10'uncu dış transferini gerçekleştirdiğini belirtti.

Andrea Poli'nin başarılı olacağına inandıklarını kaydeden Karabulut, "İtalya'da 300'ün üzerinde üst düzey maç oynamış, Inter ve Milan gibi kulüplerin formasını terletmiş, İtalya A Milli Takım formasını giyme başarısını elde etmiş Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Antalyaspor'a ve kendisine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Andrea Poli ise Antalya'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yeni bir maceraya başlayacağı için heyecanlı olduğunu vurgulayan Poli, şöyle devam etti:

"Benim için burada bulunmak büyük bir onur ve zevk. Forza Antalyaspor. Öncelikle Sayın Başkan'a, yönetim kurulu üyelerine ve buradaki herkese bana bu şansı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ki burada takım olarak kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanırız."

İtalyan futbolcu atılan imzaların ardından yeni takımının Afyonkarahisar'daki kampına katıldı.

 

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