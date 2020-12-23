  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalyaspor, ilk deplasman galibiyetine Rize'de ulaşmak istiyor
Spor

Antalyaspor, ilk deplasman galibiyetine Rize'de ulaşmak istiyor

Ligde son haftalarda kazandığı puanlarla çıkışa geçen Akdeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u deplasmanda yenip, bu sezon ilk dış saha galibiyetine ulaşarak yükselişini sürdürmeyi hedefliyor - Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün: "Ligde yükselişe geçtik. Tek düşüncemiz bu iyi gidişatı devam ettirmek"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:10:20 -
Antalyaspor, ilk deplasman galibiyetine Rize'de ulaşmak istiyor

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bu sezonki ilk dış saha galibiyetini 14. haftada yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta almak istiyor.

Ligde 13. haftayı Hes Kablo Kayserispor'u iç sahada 2-0 yenerek tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla puan cetvelinde üç sıra yükseldi.

Geride kalan 13 hafta sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 17 puana ulaşan Akdeniz ekibi, 14. haftada konuk olacağı Çaykur Rizespor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.


- Rize'de üç puan hedefi


Bu sezon şu ana kadar deplasmanda oynadığı 6 maçtan 4 beraberlik, 2 yenilgiyle ayrılan ve dış sahada henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, dış sahada ilk üç puan sevincini Rize deplasmanında yaşamayı hedefliyor.

Antalyaspor sahasındaki 7 iç saha mücadelesinde ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.


- Süğlün: "Rize'den mutlu döneceğimize inanıyoruz"


Son üç lig maçında da kalesini gole kapatan kırmızı-beyazlılar, Rize'den üç puanla döneceğine inanıyor.

Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hes Kablo Kayserispor maçında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ligde yakaladıkları yükselişi Çaykur Rizespor maçında sürdürmeyi planladıklarını anlatan Süğlün, şöyle konuştu:

"Kaliteli bir kadroya sahibiz. Rizespor'da kaliteli bir ekip. Biz her maçımıza galibiyet için çıkıyoruz. Rizespor maçında da sahaya bu hedefle çıkacağız. Ligde yükselişe geçtik. Tek düşüncemiz bu iyi gidişatı devam ettirmek. Rize'den mutlu döneceğimize inanıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk ekranlarında rezillik: Ezan neden Türkçe okunmasın?
Medya

CNN Türk ekranlarında rezillik: Ezan neden Türkçe okunmasın?

İBB'nin Şeb-i Arus rezilliği gündeme bomba gibi düşerken televizyon ekranlarında da tartışmalar devam ediyor. CNN Türk ekranlarında Kur'an-ı..
Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti
Gündem

Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapılmasına imkan tanıyacak Cumhurbaşkanlığı Tezk..
CHP'li eski İBB müdüründen Ekrem İmamoğlu'na sert sözler
Gündem

CHP'li eski İBB müdüründen Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İstanbul Otobüs A.Ş. eski Genel Müdürü Ali Evren Özsoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert sözlerde bulunarak, "Senin ve senin danışman tay..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay