Antalyaspor ile Beşiktaş puanları paylaştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafopne Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka golsüz berabere bitti.
Karşılaşmada iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve sahadan 1'er puanla ayrıldılar.
Miralem Pjanic, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 37'ye, Antalyaspor ise 25'e çıkardı.
Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Beşiktaş: 0 - Antalyaspor: 0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can Bozdoğan (Dk. 63 Larin), Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan (Dk. 63 Ghezzal), Alex Teixeira (Dk. 73 Josef), Batshuayi (Dk. 83 Güven Yalçın)
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli (Dk. 85 Hakan Özmert), Fernando, Ndao (Dk. 75 Wright), Fredy (Dk. 85 Bahadır Öztürk), Doğukan Sinik (Dk. 68 Gökdeniz Bayrakdar), Adriano (Dk. 68 Eddine)
Kırmızı kart: Dk. 90+7 Pjanic (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 34 Naldo, Dk. 49 Adriano, Dk. 89 Veysel Sarı, Dk. 90+1 Güray Vural, Dk. 90+1 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 64 Ghezzal, Dk. 78 Josef, Dk. 80 Rosier, Dk. 90+1 Güven Yalçın (Beşiktaş)