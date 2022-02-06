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Spor Antalyaspor ile Beşiktaş puanları paylaştı
Spor

Antalyaspor ile Beşiktaş puanları paylaştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 21:22:00 -
Antalyaspor ile Beşiktaş puanları paylaştı

Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafopne Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka golsüz berabere bitti.

Karşılaşmada iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve sahadan 1'er puanla ayrıldılar.

Miralem Pjanic, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 37'ye, Antalyaspor ise 25'e çıkardı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Beşiktaş: 0 - Antalyaspor: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can Bozdoğan (Dk. 63 Larin), Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan (Dk. 63 Ghezzal), Alex Teixeira (Dk. 73 Josef), Batshuayi (Dk. 83 Güven Yalçın)

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli (Dk. 85 Hakan Özmert), Fernando, Ndao (Dk. 75 Wright), Fredy (Dk. 85 Bahadır Öztürk), Doğukan Sinik (Dk. 68 Gökdeniz Bayrakdar), Adriano (Dk. 68 Eddine)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Pjanic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 34 Naldo, Dk. 49 Adriano, Dk. 89 Veysel Sarı, Dk. 90+1 Güray Vural, Dk. 90+1 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 64 Ghezzal, Dk. 78 Josef, Dk. 80 Rosier, Dk. 90+1 Güven Yalçın (Beşiktaş)

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