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Spor

Antalyaspor hazırlıklara başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:30:09 -
Antalyaspor hazırlıklara başladı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından hazırlıklara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonunun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı alması sonrasında antrenmanlarına başladı.

Teknik ekip ve futbolcular, uzun süre sonra ilk kez gruplar halinde saha çalışması yapma fırsatı buldu. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşu ve istasyon çalışması yaptı.

Antrenmanı takip eden kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör Tuna'dan takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

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