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Spor Antalyaspor - Hatayspor maçında hakem Atilla Karaoğlan darp edildi!
Spor

Antalyaspor - Hatayspor maçında hakem Atilla Karaoğlan darp edildi!

Yeniakit Publisher
2024-08-26 10:33:00 -
Antalyaspor - Hatayspor maçında hakem Atilla Karaoğlan darp edildi!

Dün akşam oynanan Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında hakem Atilla Karaoğlan darp edildi.

Antalyaspor ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu skorun ardından Alex de Souza yönetiminde ilk galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 4'e yükseltti ve maç fazlasıyla 7. sırada yer buldu. Henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor ise 1 puanla 17. basamakta yer aldı. Karşılaşmanın devre arasında yaşanan olaylar ise geceye damgasını vurdu.

beIN Sports'un haberine göre Antalyaspor - Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından darbedildi.

Spiker Cihan Erduran, devre arasında yaşanan olayı, "Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada hakem Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz." sözleriyle açıkladı.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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