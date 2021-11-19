Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?
Antalyaspor Hatayspor maçı saat kaçta? Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray Fenerbahçe derbisinin heyecanı var. Süper Lig’de yarın oynanacak maçlar arasında futbolseverlerin yakından takip edeceği 23 puanla lider Trabzonspor’u takip eden Hatayspor’un maçı var. Hatayspor, Antalyaspor’a konut olacak. Peki Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.
Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün karşılaşmada forma giyemeyecek.