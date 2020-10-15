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Spor Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:48:11 -
Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile 18 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.

Antrenmanı kulübün asbaşkanı Berkay Bahar da takip etti.


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