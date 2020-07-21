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Spor

Antalyaspor-Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:31:23 -
Antalyaspor-Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında yapılacak Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin son haftasında 24 Temmuz Cuma günü oynanacak tek maçın hakemini açıkladı.

Açıklamaya göre, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Cemal Bingül ile Özgür Ertem yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek.

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