Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Geçen sezon iyi bir performan sergileyemeyen Galatasaray ligi 52 puanla 13. sırada bitirdi. Bu sezon taraftarlarını oynayacağı maçlarla mutlu etmek isteyen Galatasaray, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Peki Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Antalyaspor Galatasaray maçı muhtemel 11 belli mi?
Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray, zorlu deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Galatasaray, lig tarihinde üçüncü kez bir önceki sezonun son maçında karşılaştığı rakiple yeni sezonu açacak.
Antalyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta?
Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak olan karşılaşma saat 21:45'de oynanacak.
Antalyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Antalyaspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadele BeIN Sports HD1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Antalyaspor-Galatasaray maçı hakemleri kimler?
Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olurken, Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Emre Eyisoy ve Çağlar Uyarcan yapacak. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 64 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 44 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.
Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 26 ilk hafta maçının ise 14'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı. Galatasaray, dış sahada çıktığı son 10 açılış müsabakasının sadece 4'ünü kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, 2001-2002 sezonuyla başlayan süreçte rakip sahada çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinde 4 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenildi yaşadı.