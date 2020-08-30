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Spor Antalyaspor, Fenerbahçe ile yapacağı maça hazır
Spor

Antalyaspor, Fenerbahçe ile yapacağı maça hazır

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:16:40 -
Antalyaspor, Fenerbahçe ile yapacağı maça hazır

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, yarın İstanbul'da bir organizasyonda Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi çalışmalarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe ile hazırlık maçı öncesi son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmandan sonra kamp yaptığı otele geçen kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi Ülker Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak.


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