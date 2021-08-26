  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
SGK'dan flaş yapılandırma açıklaması!
Hüda-Par: Sivil ayağı da yargılansın
28 Şubat davası yılan hikayesi gibi
Galatasaray'da Marcao Rus ekibiyle görüşmeler başladı
Spor Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Spor

Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 09:51:00 -
Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 20.30'ta başlayacak.

Lige iç sahada Göztepe ile 1-1 berabere kalarak başlayan, ikinci haftada Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek, 2021-2022 sezonunda sahasındaki ilk üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Antalyaspor'da, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay