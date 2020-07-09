  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 18:29:12 -
Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 12 Temmuz Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ligin 31. haftasında dün deplasmanda Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, izin yapmadan bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ısınma hareketlerinin ardından fitness salonuna geçti. Diğer oyuncular, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde salonda çalışmaya devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı