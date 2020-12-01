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Ekonomi Antalya'nın yıllık tarımsal hasılası 17 milyar lira
Ekonomi

Antalya'nın yıllık tarımsal hasılası 17 milyar lira

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizm kenti Antalya'nın yıllık 17 milyar liralık tarımsal hasıla ile Türkiye tarımının lokomotifi konumunda olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:02:00 -
Antalya'nın yıllık tarımsal hasılası 17 milyar lira

Valilikte düzenlenen törende, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ile Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca arasında tarım eğitimi başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği öngören protokol imzalandı.

Protokole göre Antalya'dan başlayarak ülke genelinde faaliyet gösteren üretici ve tüketicilere yönelik çeşitli online eğitimler ücretsiz olarak düzenlenecek. Protokol kapsamındaki eğitimlerin yanı sıra tarım sektörünün mevcut sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların giderilmesi için çalıştay, sempozyum, panel, toplantı gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.

Başta Antalya olmak üzere 81 ilin coğrafi işaret almış veya başvurmuş ürünlerini ve o bölgeye özgü ürünleri tanıtmayı amaçlayan çalışmada, pazar ağını genişletmek için sosyal medyada programlar düzenlenecek.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, tarımda eğitimin öneminin arttığını vurguladı. İki kurum arasındaki iş birliğinin tarım eğitimini bir üst düzeye çıkaracağını belirten Yazıcı, örnek olarak 20 bin kişiye ulaşan Zeytin Okulu'na dikkat çekerek, bu tür çalışmaların devam etmesini beklediklerini söyledi.

"Antalya aynı zamanda bir tarım şehridir"

Antalya'da tarımsal bilgi birikiminin en üst düzeyde kullanıldığına dikkati çeken Yazıcı, "Antalya'da tarımsal ürün ile Türkiye'nin lokomotifinde 17 milyar liraya çıkıyor. Antalya, sadece turizm beldesi değil, üretim faaliyetleri bakımından zenginliği bakımından Türkiye'nin en önemli tarım şehridir. "İfadesini kullandı.

Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birçok alanda işbirliği yaptıklarını belirtti. Protokol ile eğitim programlarını geliştireceklerini ve devam ettireceklerini belirten Çandır, pandemi döneminde eğitim faaliyetleri ve diğer organizasyonların online olarak yapılacağını belirtti.

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