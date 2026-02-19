Antalya'nın en büyük otomotiv bayisi neden yandı?

İşte Nasuh Boztepe'nin yayınladığı o video;

Değerli izleyiciler

Elektrik dost mu? Düşman mı?

Birçok iş yeri ve evlerde çoklu prizler kullanılmakta ve genelde alıcıların toplam gücü, priz linyesinin müsaade edilen toplam gücünü aşmaktadır.

Özellikle kış aylarında, çoklu prizlere takılan ısıtıcıların, aşırı derecede yükü nedeni ile ısınma, erime ve neticesinde, kısa devre olması sık görünen olaylardandır.

Genelde ofislerde ısıtıcılar çoklu prizlere takılı unutulmakta veya aşırı yükten yangınlar olmaktadır.

1998 Yılında Antalya’da Havaalanı yolu üzerinde bulunan bir otomotiv bayisinin (Günoto ) üst kat muhasebe bölümünde ,hatalı, çoklu priz kullanımı kaynaklı bir yangın çıkmıştı. Çoklu prizlere ısıtıcılar bütün gün takılı durumda kalmış. Priz ısınmış, erimiş ve gece kısa devre yaparak yangına sebebiyet vermişti. Can kaybının olmadığı bu yangında büyük maddi hasar meydana gelmişti.

İstanbul’da bir inşaatın çadırında çıkan ve 11 kişinin yanarak öldüğü yangında; üçlü prizler, ince kablolar, ısıtıcıların hepsinin açık olması hem yangın, hem de elektrik çarpmasıyla vefatlara neden olmuştur.

Çoklu prizlere bağlanabilecek maksimum güç, prizin ve sigortanın kapasitesine bağlıdır. Cihazların toplam gücü, prizin maksimum gücünü aşmamalıdır.

Fiş ve prizlerde topraklama elemanı olmalıdır.

Fiş, priz malzemesi ve kablolar yangına dayanıklı olmalıdır.

Üzerinde emniyet tertibatı olan (anahtar, sigorta vb.) çoklu prizler tercih edilmelidir.

Klima, elektrikli ısıtıcı gibi yüksek güçlü cihazları bağlarken prizin kapasitesi kontrol edilmelidir.

Sigorta, prizler ve kabloların durumu düzenli olarak kontrol edilmeli, hasarlı ise değiştirilmelidir.

Değerli izleyiciler,

Unutmayın ! Elektrik güvenliği her zaman önceliklidir.

Görünmeyen en büyük sinsi tehlike elektriktir.

Kalın Sağlıcakla.