Antalyalı temizlik işçisi fenomen oldu, belediye özel klip çekti

Antalya’da sokak ve caddeleri dans ederek süpürürken vatandaşların cep telefonuyla kaydedilen temizlik işçisine belediye tarafından özel klip çekildi. Müzik eşliğinde kıvrak ve renkli hareketler sergileyen işçinin görüntüleri bir anda sosyal medyada yayılmaya başladı.

Muratpaşa Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 36 yaşındaki Ali Arı, bundan 2 ay öncesi eline aldığı süpürgesiyle sokak ve caddelerdeki çöpleri dans ederek toplamasıyla tanındı. Dans ederek çöpleri toplamasını, vatandaşlar cep telefonuyla çekilip sosyal medyada yayınlamasıyla bir anda ilgi çeken temizlik işçisi için, Muratpaşa Belediyesi renkli bir klip hazırladı. Güneş gözlüğü takan ve korona virüs nedeniyle maske ve eldivenlerini giyen Arı, kamera karşısına geçerek klipte rol aldı. Müzik eşliğinde sokakta dans ederek temizlik yapan Arı’nın klibi, belediyenin kurumsal sosyal medya hesabında yayınlandı.

“Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir”

Videoda dans ederek temizlik yaptığını anlatan Arı, “Ben süpürgeyle dans ederek çalışmayı çok seviyorum. Herkesin bir özelliği vardır, benim özelliğimde odur. Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir” dedi.

Onun için etiket açtılar

Ali Arı’nın video ve mesajına, internet kullanıcılarından olumlu tepkiler geldi. Bazı vatandaşlar, “Ne kadar güzel bir insan. İşini severek, eğelenerek yapıyor’, Enerjisi daim olsun” yorumunda bulunurken, bazıları da Ali Arı için ‘#AliARI’ etiketi açtı. Temizlik işçisinin görüntüleri kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi.