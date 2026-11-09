Antalya'daki zirveye katılım bildiren lider sayısı belli oldu

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'nın Aksu ilçesindeki EXPO yerleşkesinde 9 Kasım'da başladı. 20 Kasım'a kadar sürecek zirveye 95 ülke lideri ile 7 uluslararası kuruluş lider düzeyinde katılacağını bildirdi; 6 kıtadan katılım bekleniyor.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki zirve, Avustralya ile oluşturulan ortaklık çerçevesinde yapılıyor. COP31 Başkanlığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müzakereler başkanlığını Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen üstleniyor; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell de zirveye katılıyor. Konferansta iklim değişikliğiyle mücadele, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması, iklim finansmanı, enerji dönüşümü ve sıfır atık uygulamaları ele alınacak; ülkelerin iklim taahhütleri, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişimi masada olacak.

Resmi açılış saat 11.00'de Anadolu Salonu'nda

Açılış töreni, Genel Kurul 1 'Anadolu' Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak. Programda Bakan Kurum, Stiell ve Bowen'ın konuşma yapması planlanıyor; ardından müzakere ve etkinlik takvimi işlemeye devam edecek.

Zirvenin ilk günü 'Gıda, Tarım ve Sağlık' temasıyla düzenleniyor. Gıda kayıplarının önlenmesi, tarımsal üretimin iklim değişikliğine dayanıklı hale getirilmesi, su kaynaklarının korunması, metan emisyonlarının azaltılması ve sağlık sistemlerinin iklim krizine uyumu oturumlarda ele alınacak. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Yeşil Bölge'de saat 12.30'da düzenlemeyi planladığı 'Değişen İklimde Böcekler: Tarımsal Zararlılardan Doğa Temelli Çözümlere Antalya Deneyimi' oturumu da ilk gün programında yer alıyor.

Liderler Zirvesi 11 Kasım'da açılıyor

Dünya Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. 'Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru' temalı zirvenin 11 Kasım'daki açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri António Guterres'in konuşmaları planlanıyor. Liderler ulusal iklim politikalarını ve uluslararası iş birliği hedeflerini açıklayacak; ikili görüşmeler ve üst düzey yuvarlak masa toplantıları da yapılacak.

Katılım bildiren liderlerin 37'si devlet başkanı, 35'i hükümet başkanı, 8'i devlet başkan yardımcısı, 7'si başbakan yardımcısı, 2'si veliaht prens, 1'i prens, 1'i meclis başkanı, 4'ü özel temsilci olacak. Avrupa Komisyonu, BM, BM Genel Kurulu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı da lider düzeyinde katılım bildirdi.

Liderler Yolu 11 Kasım'da 07.30-12.00 arası kapalı

Antalya Valiliği'nin açıkladığı ulaşım planına göre, devlet ve hükümet başkanlarının gelişi nedeniyle 10-12 Kasım'da özel trafik tedbirleri uygulanacak. Antalya Havalimanı Kavşağı ile Belek Shell Kavşağı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik D-400 kara yolunda trafik akışı, konvoylar ve vatandaşların kullanımı için düzenlenecek.

11 Kasım'da saat 07.30 ile 12.00 arasında Liderler Yolu tamamen trafiğe kapatılacak; konuk liderlerin zirve alanına ulaşmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden açılacak. 10-12 Kasım'da il genelinden hareket eden servis araçları D-400'ü kullanamayacak. Vatandaşlardan alternatif güzergâhlara yönelmeleri istenirken, Antalya Havalimanı'ndaki uçuşlara genel bir kısıtlama uygulanmayacağı açıklandı. Havalimanı-Belek hattında yönlendirme tabelaları ve kontrol noktaları planlandı; EXPO yerleşkesinde de Mavi ve Yeşil Bölge girişleri, salonlar, pavilyonlar ve servis durakları için yönlendirme sistemi hazırlandı.

Zirvede 27 bin 957 güvenlik personeli görev yapacak

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in açıkladığı güvenlik planlamasına göre Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 27 bin 957 personel görev yapacak. Zirve alanı, havalimanı, konaklama bölgeleri ve ana ulaşım güzergâhlarında tedbir uygulanacak; olası afet ve acil durumlara karşı AFAD ekipleri, sağlık personeli ve ambulanslar hazır bulundurulacak. EXPO yerleşkesinde giriş kontrolleri ve akreditasyon uygulamaları organizasyon boyunca sürecek.

Zirve hazırlıklarında 80 bin katılımcı, 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ve yaklaşık 4 bin medya mensubuna ilişkin kapasite ve katılım öngörüleri gündeme geldi. COP31, Antalya'nın bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en büyük organizasyonlardan biri olacak; organizasyonun kent ekonomisi, turizm, ulaşım ve uluslararası tanıtıma önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Lider düzeyinde katılım bildiren ülkeler

Zirveye lider düzeyinde katılım bildiren ülkeler şöyle: Avusturya, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu.