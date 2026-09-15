  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devlet frene bastı! Tek tek gözden geçirilecek Silivri açıklarında bulunmuştu! Sır ceset batan geminin kaptanı çıktı Bu psikologların psikolojisi iyi mi? Adında Türk, zihninde sapkın LGBT! Tek örnek Kaşif Kozinoğlu değil… Dizilerde yıllarca bakın ne mesajlar verilmiş! Bakan Tekin: Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi Emekliler için yeni formüller üzerinde çalışılıyor! İşte masadaki rakamlar O ilimizde ikinci gizemli yol keşfedildi! Motor kapalı, vites boş ama araç yokuş yukarı gidiyor İmam Hatip talebesi öyle bir dua etti ki... Başkan Erdoğan elini sıktı Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ediyorlardı! Çok sayıda yönetici için gözaltı kararı verildi Özgür siyasi ahlâktan yoksun
Yerel Antalya'daki yangının altından 'Daltonlar' çıktı!
Yerel

Antalya'daki yangının altından 'Daltonlar' çıktı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Antalya'daki yangının altından 'Daltonlar' çıktı!

Antalya’nın Kepez ilçesinde geçtiğimiz cumartesi bir oto galeri dükkanında çıkan yangında, kundaklama iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini ‘Robin dalton’ olarak tanıttığı ve iş yeri sahibini ‘sokağın hakkını verin’ şeklinde tehdit ettiği ileri sürüldü.

Yangın, 12 Eylül cumartesi akşamı 22.10 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki bir oto galeri dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galeride henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı. Yükselen alevler ve yoğun duman iş yerinin bulunduğu 3 katlı apartmanın üst bölümlerine de sıçradı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından oto galeri dükkanında büyük çapta maddi hasar oluşurken, iş yerinde ve araç da alevlerden zarar gördü. Oto galerinin üst kısmındaki apartmanda da hasar meydana geldi.

"Sokağın hakkını verin" diye tehdit edilmiş

Olay sonrası işletme sahibi A.I, yaklaşık 1,5 ay önce kendilerini ‘robin dalton’ kod adıyla tanıtan kişi ve kişilerce aranarak ‘sokağın hakkını verin’ diye tehdit edildiğini, yangının bu şahıslar tarafından çıkartıldığı ve 3 aracının kullanılamaz hale geldiğini belirterek zararının 17-18 milyon lira olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kameralardan 4 şüpheli tespit edildi

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları kamera ve saha çalışmalarında kundaklamada eylemini gerçekleştiren şüphelinin M.N.U. (15), yanıcı maddeyi alanın S.K. (14), Daltonlar suç örgütü adına eylemi organize edenin T.B.Y. (20), eylemi planlayanın ‘Robin’ kodlu Y.C.G. (25) olduğunu tespit etti.

İstanbul’daki hücre evinde arama

Bursa ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan çalışmalarda M.N.U. ve S.K, Bursa’da gözaltına alınıp Antalya’ya getirilirken, T.B.Y. İstanbul’da gözaltına alındı. Antalya’ya getirilmesi planlanan T.B.Y’nin İstanbul’da hücre evi olarak değerlendirilen ikametinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, balistik yelek, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi. Diğer şüpheli Y.C.G’nin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Suriye'de akaryakıta 20 lira zam geldi! Ortalığı yangın yerine çevirdiler
Suriye'de akaryakıta 20 lira zam geldi! Ortalığı yangın yerine çevirdiler

Gündem

Suriye'de akaryakıta 20 lira zam geldi! Ortalığı yangın yerine çevirdiler

Şırnak’ta orman yangını paniği: Ekipler seferber oldu
Şırnak’ta orman yangını paniği: Ekipler seferber oldu

Gündem

Şırnak’ta orman yangını paniği: Ekipler seferber oldu

Mayına çarpan petrol tankerinde yangın
Mayına çarpan petrol tankerinde yangın

Dünya

Mayına çarpan petrol tankerinde yangın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23