  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı
Ekonomi

Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:27:26 -
Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı

ANKARA (AA) - Maliye hazinesine ait Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, maliye hazinesine ait Antalya'nın Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi 531 ada 1 Nolu parselde bulunan 15 bin 878 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için düzenlenen ihalenin nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

İhalede en yüksek teklif, 21 milyon 200 bin lirayla Cevdet Özgökçe-Tuncay Demirel-Turgut Fırat Ortak Girişim Grubu tarafından verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 9 Kasım'dan itibaren...
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 9 Kasım'dan itibaren...

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 8'inci sınıflar ile 9'uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12'nci sı..
Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle
Dünya

Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için düzenlediği operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürürken halktan umduğu d..
Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu
Gündem

Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan ve işgalci Ermeni ordusunun kabusu olan T..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay