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Yerel Antalya’daki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı
Yerel

Antalya’daki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen ve 20 kişinin gözaltına alındığı fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 14:53:00 -
Antalya’daki fuhuş operasyonunda 17 kişi tutuklandı

Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi savcılıkça alınan ifadelerin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, cinsel saldırı ve insan ticareti" suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kadın, 17 kişi tutuklandı. Üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince iki ay süren çalışma sonucu 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5'i kadın 20 kişi gözaltına alınmıştı. Fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20 yabancı uyruklu kadın kurtarılmış, aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirilmişti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

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