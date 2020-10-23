  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'daki fırtına ve dolu yağışı sırasında yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi
Aktüel

Antalya'daki fırtına ve dolu yağışı sırasında yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 20:06:14 -
Antalya'daki fırtına ve dolu yağışı sırasında yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişinin ölümüne, tarım arazileriyle seraların zarar görmesine neden olan kuvvetli yağış, dolu ve fırtına esnasında yaşananların bir kısmı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede yaşayan Ramazan Aygün'ün çektiği görüntülerde, yaşananların bir kısmı yer alıyor. Fırtına ve dolu yağışı esnasında dua ederek çaresizce bekleyen Aygün, Kum Mahallesi'ndeki Kabaarmut Camisi minaresinin de bir seranın üzerine yıkıldığı anları görüntüledi.

Kumluca ilçesinde 19 Ekim'de meydana gelen kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı anında otobüs durağına sığınan Gülseren Çiçek (28) isimli vatandaş yaşamını yitirmiş, çok sayıda ev, işyeri ve seralarda hasar oluşmuş, iki caminin minaresi yıkılmıştı. Çiçek'in ölümüne ilişkin Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğruysa çok vahim! Prens Selman ile ile ilgili bomba iddia
Gündem

Doğruysa çok vahim! Prens Selman ile ile ilgili bomba iddia

BAE, Bahreyn gibi ülkelerin İsrail ile normalleşme adımları attığı bu dönemde Sudan da benzer bir hamlede bulunmuştu. ABD ise Sudan'ı teröre..
Muhittin Böcek'ten kötü haber
Siyaset

Muhittin Böcek'ten kötü haber

Koronavirüs tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun kritik olduğu, vücudu..
Partideki ilk isim belli oldu! Mustafa Sarıgül Muharrem İnce'den önce davrandı
Siyaset

Partideki ilk isim belli oldu! Mustafa Sarıgül Muharrem İnce'den önce davrandı

CHP’den istifa ederek parti çalışmalarını hızlandıran Mustafa Sarıgül, CHP’den dışlanarak memleket hareketini başlatan Muharrem İnce’den hız..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay