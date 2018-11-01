Antalya’da yoluclar fenalaşan genç için seferber oldu

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı-Lara hattında çalışan KC06 hat numaralı otobüs içerisinde yaşandı. Antalya Adliyesinde katip olarak çalıştığı öğrenilen Ömer. E., bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine gence ilk müdahaleyi otobüste bulunan yolcular yaptı. Yolcu bir kadın ise gencin başının dizlerinin üzerine alarak, “Aç ağzını ne olur aç ağzını. Hadi nefes al. Şimdi daha iyisin” demesi dikkat çekti. Yolcular gence müdahale ederken otobüs şoförü de genci götürebileceği yakın bir hastanede aradı. Yolculardan birisinin yakınlarda olan özel bir hastaneyi tarif etmesi üzerine şoför, otobüsü hastane önüne çekti. Burada gence ilk müdahaleyi hastaneden gelen sağlık ekipleri yaptı. Ömer E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.