Antalya'da yeni Çiftlik Bank vakası! Vatandaşlardan topladıkları paraları Almanya'ya kaçırmışlar

On binlerce vatandaşın dolandırıldığı Çiftlik Bank vakası gündemde kalmaya devam ederken, mağdur vatandaşların Akit'e ulaşmasıyla yeni bir mağduriyet daha gün yüzüne çıktı.

YÜZDE 150 KÂR VAADİ

Yurtdışından server alarak Bitcoin madenciliği yaptığını iddia eden ve Antalya'da faaliyet gösteren Almanya kökenli Cengiz Dikmen İnvestment adlı şirket, kurduğu www.btc-investment.net adlı internet sitesi üzerinden yüzde 150 kâr vaadiyle piyasadan euro cinsinden para topladığı ortaya çıktı. Belli bir süre aylık ödeme yapan şirketin artık ödemeyi kestiği ve vatandaşları oyaladığı bildirildi.

2000 KİŞİDEN 35 MİLYON TL PARA TOPLANDI

Şirketin 2 bin civarında kişiden topladığı paranın tahmini olarak 4-5 milyon euro (30-35 milyon TL) olduğu iddia edildi. 5 bin, 15 bin ve 30 bin Euro'luk paketler satan şirketin, TL'leri ise Euro'ya çevirttiği belirtildi.

TOPLANAN PARALAR YURT DIŞINA MI ÇIKARILIYOR?

Olayın başka bir açıdan bakacak olursak, Türkiye ekonomisinin bu zor zamanında toplanan paraların Almanya'ya çıkarıldığına dair iddialar da, durumun vehameti ortaya koymaya yetiyor.

AKİT'İN TELEFONLARINA ÇIKMADI

Muhabirlerimiz şirketin sahibi olan Cengiz Dikmen'i cevap hakkından dolayı aramasına rağmen ulaşamadı.

Antalya'daki ofisini 2 kez arayan muhabirlerimize sekreteri tarafından Dikmen'in ofiste olmadığı ve geri dönüş yapacağını söylendi fakat konuyla ilgili herhangi bir geri dönüş yapılmadı.