Antalya'da yangın çıktı; 4 arazöz, 8 itfaiye aracı müdahale etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan çalılık yangını söndürüldü.

4 arazöz katıldı

Mahmutlar Mahallesi Kodallar mevkisindeki çalılık alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 8 itfaiye aracı ve 18 işçinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm çalılık alan zarar gördü.