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Antalya'da yangın çıktı; 4 arazöz, 8 itfaiye aracı müdahale etti

Antalya'da görenlerin itfaiyeye bildirdiği çalılık yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:44
Antalya'da yangın çıktı; 4 arazöz, 8 itfaiye aracı müdahale etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan çalılık yangını söndürüldü.

4 arazöz katıldı

Mahmutlar Mahallesi Kodallar mevkisindeki çalılık alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 8 itfaiye aracı ve 18 işçinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm çalılık alan zarar gördü.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:44
  1. çalılık yangını
  2. Mahmutlar Mahallesi Kodallar mevkisi
  3. itfaiye
  4. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü
  5. Antalya Büyükşehir Belediyesi

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