Antalya'da yangın çıktı; 4 arazöz, 8 itfaiye aracı müdahale etti
Antalya'da görenlerin itfaiyeye bildirdiği çalılık yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.07 Kasım 2018 Çarşamba 16:44
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan çalılık yangını söndürüldü.
4 arazöz katıldı
Mahmutlar Mahallesi Kodallar mevkisindeki çalılık alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 8 itfaiye aracı ve 18 işçinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm çalılık alan zarar gördü.
YORUM YAZ