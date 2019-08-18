Antalya'da Xanthos Antik Kenti çevresindeki yangın söndürüldü Kaş ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Xanthos Antik Kenti yakınında çıkan yangın, tarihi yerlere sıçramadan söndürüldü.

Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nin pazar yeriyle Xanthos Antik Kenti arasında kalan otluk ve makilik alanda, dün saat 21.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kuru otların yanmasıyla yayılmaya başladı. Bölgenin hemen üstündeki Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Xanthos Antik Kenti'ne doğru ilerleyen yangına, Kınık Mahallesi'nde konuşlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, su tankeri, Çavdır Mahallesi'nde konuşlu Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazözle hızla müdahale edildi. Rüzgar hızının yavaş olması nedeniyle yangın 45 dakikada kontrol altına alındı. Antik kente sıçramadan söndürülen yangının ardından alanda soğutma çalışması yapıldı. Hızlı müdahale sayesinde söndürülen yangında 4 dönüm otluk ve çalılık alan zarar gördü. Likya Birliği'nin en büyük idare merkezi olan Xanthos Antik Kenti, 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.