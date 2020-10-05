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Aktüel Antalya'da valizinde 25 kilogram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da valizinde 25 kilogram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:46:53 -
Antalya'da valizinde 25 kilogram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde valizinde 25 kilogram uyuşturucu ele geçirilen zanlı, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, rutin yol kontrollerinde durdurdukları bir otobüste narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine açılan valizde, 25 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan valizin sahibi H.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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