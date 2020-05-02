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Aktüel

Antalya'da vahşet

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çok sayıda kaplumbağa başlarına vurulup, kabukları kırılarak öldürülmüş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:36:00 -
Antalya'da vahşet

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Damlataş Mezarlığı'nda çok sayıda kaplumbağa öldürülmüş olarak bulundu. Sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkan hayvanseverlerin bulduğu kaplumbağaların, başlarına vurularak ve kabukları kırılarak öldürüldüğü belirlendi.

Bir hayvanseverin sosyal medyada paylaştığı görüntüyle duyurduğu vahşet, büyük tepki topladı.

Hayvanseverler kaplumbağları öldüren kişi veya kişilerin bir an önce bulunmasını istedi. Ayrıca hayvanseverlerin polise şikayetçi olacağı öğrenildi.

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