Antalya’da uyuşturucudan 8 ayda 84 şüpheli tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğünce 8 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 84’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli mahallelerinde bu yılın ilk 8 ayında uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik bin 287 operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bin 366 şüpheliye işlem yapıldı, gözaltına alınan zanlılardan 84’ü tutuklandı.

Ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet ve Özel Hareket Şube Müdürlükleri ile Muratpaşa ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerinden oluşan 72 personel ve 2 Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) yer aldı. Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli Mahallelerinde 5 uygulama noktası oluşturan ekipler, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 343 şahısla 37 araç sorgulanarak, 14 araca 4 bin 842 lira para cezası uygulandı.