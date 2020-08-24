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Aktüel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:33:45 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramda 300 gram esrar maddesi, 31 uyuşturucu hap ile bir miktar eroin ele geçirildi.

Şüpheliler V.K. ve Y.H. gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V. K hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Y.H. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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