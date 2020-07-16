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Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:58:45 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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