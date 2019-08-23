Antalya'da uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, İbrahim K, Mehmet Y. ve Muhammed Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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