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Yerel Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı var
Yerel

Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı var

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 11:45:00 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı var

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Mahallesi'nde yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 kilogram esrar, 454 kök Hint keneviri ile sulamada kullanılan malzeme ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler M.Ş. ve A.Y'nin işlemleri sürüyor.

Ekipler, diğer şüpheli M.B'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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