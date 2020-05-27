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Aktüel

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 23:38:01 -
Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, yaranan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Emre Onat Oskay'ın (39) kullandığı 07 NA 1850 plakalı otomobil, Mahmutseydi Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Yasemin Talas (48) ise ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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