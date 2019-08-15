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Antalya'da tur minibüsü kamyona çarptı: 6 yaralı

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:08
Antalya'da tur minibüsü kamyona çarptı: 6 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 5'i turist 6 kişi yaralandı.

Süleyman Kaya'nın kullandığı 63 ZR 434 plakalı turistleri taşıyan tur minibüsü D-400 kara yolunun Taşağıl kavşağında Nuri Guzkaya yönetimindeki 07 LGR 82 plakalı meyve yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada sürücü Kaya ile minibüste bulunan İngiliz turistler Tracy Hogan, Jan Mcroy, Oliver Mcroy, Thomas Mcroy ve Charlie Mcroy yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Kaya, Serik Devlet Hastanesi'ne, İngiliz turistler ise Manavgat'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:08
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