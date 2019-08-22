Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Uzunlar Mahallesi'nde Mehmet Ak'ın kullandığı traktör, rampadan indiği sırada yoldan çıkarak 20 metrelik uçuruma devrildi. Yaralanan sürücü Ak ile sıkıştığı yerden kurtarılan traktördeki Mehmet Yıldız, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldız, buradaki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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