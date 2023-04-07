Antalya'da trafik kazasında etraf savaş alanına döndü: 4 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otobüs ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi d 400 karayolu, Kadıoğlu Kavşağında akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Serik'ten Antalya istikametine gitmekte olan Osman A. A.'nın kullandığı 07 APE 266 plakalı otomobil ile aynı istikamete gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 35 ANR 121 plakalı otobüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarparak durabildi. Otobüs ise orta refüje çıkarak, karşı yönden gelen ve kırmızı ışıkta bekleyen 02 AU 728 plakalı otobüse çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü Osman A. A (20), ile Emre A. (15), Eren H. K. (17), ve Burak K. (16) itfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılarak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Her iki otobüste bulunan sürücüler ile yolcular, kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.