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Antalya'da trafik kazası! Kurtulduğuna sevinemedi

Antalya'da bir pazarcı, meyve yüklü kamyonetiyle kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kamyonetinin zarar görmesi yüzünden büyük üzüntü duydu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:04
Antalya'da trafik kazası! Kurtulduğuna sevinemedi

Antalya’da meyve yüklü pazarcı kamyoneti alt geçitte devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, ekmek teknesinin zarar görmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Kaza saat 09.00 sırasında Antalya Sakıp Sabancı Bulvarı Falez alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meyve yüklü 07 JN 460 plakalı kamyonetiyle kent merkezindeki bir pazar yerine doğru giden Bünyamin Kuzu, alt geçit girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kenardaki duvara çarpan kamyonet devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Araçtaki meyve kasaları yola savrulurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri alt geçidi trafiğe kapatarak, araç yoğunluğunu üst geçide yönlendirdi. Yola saçılan meyveler belediye görevlileri tarafından toplandı. Bünyamin Kuzu, ekmek teknesinin çekici yardımıyla kaldırılmasını üzüntülü gözlerle izledi.

Tehlikeye aldırmadan zaman zaman aracının içine girip çıkan Kuzu, yola dökülen eşyalarını da topladı. Kamyonet çekiciyle kaldırılırken, kumlama çalışmasının ardından alt geçit trafiğe açıldı. Yola saçılan meyve ve sebzeler de temizlik görevlileri tarafından toplanıp kamyonete yüklendi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:04
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  2. trafik kazası
  3. pazarcı kamyoneti devrildi
  4. Bünyamin Kuzu
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