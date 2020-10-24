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Aktüel Antalya'da tekneden denize düşen kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Antalya'da tekneden denize düşen kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:23:12 -
Antalya'da tekneden denize düşen kişi hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'da tekneden denize düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki bir iskeleye bağlı olan teknede arkadaşlarıyla kalan 22 yaşındaki Kubilay Akkaya, iddiaya göre sabaha karşı uyuduğu sırada denize düştü.

Arkadaşları, denizde hareketsiz bir şekilde gördükleri Akkaya'yı sudan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İskeleye gelen sağlık ekipleri Akkaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkaya'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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