Antalya'da takma dişleri, kayıp adam için umut oldu Antalya'nın Kemer ilçesinde, 14 gün önce kaybolan yaşlı adam için iz köpekleri devreye girdi.

64 yaşındaki Abdulkadir Kızılgül, parkinson hastalığı için kullandığı ilaçları yazdırmak için sağlık ocağına gitmek üzere 8 Ağustos tarihinde evinden çıktı. O günden beri kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı. 3 çocuk babası Abdülkadir Kızılgül’ü aramak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’ne bağlı iz takip köpeği “Kuşka” ve kadavra arama köpeği “Melo”, Kemer’e getirildi. Aramalarda ilk aşamada iz takip köpeği Kuşka kullanıldı.

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