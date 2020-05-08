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Aktüel

Antalya’da sürücü ile yolculara maske ve sosyal mesafe denetimi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde kontrollü sosyal hayatın başladığı turizm kenti Antalya’da polis, taşıtlarda maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:43:01 -
Antalya’da sürücü ile yolculara maske ve sosyal mesafe denetimi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde kontrollü sosyal hayatın başladığı turizm kenti Antalya’da polis, taşıtlarda maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırdı.


Başarılı bir korona virüs mücadelesinin yürütüldüğü turizm kenti Antalya’da kontrollü sosyal hayata geçiş başladı. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobil ve toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske denetimlerini sıklaştırdı. Atatürk Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, motosiklette dahi olsa sürücülerin maske takmasını istedi. Şehiriçi yolcu otobüsleri de tek tek durdurulup, şoför başta olmak üzere yolcuların maske takıp takmadığı ve otobüse belirlenen sosyal mesafe sayısına göre yolcu alınıp alınmadığı denetlendi. Şoförlerin ve yolcuların yapılan uyarıları dikkate aldıkları görüldü. Ekipler, ticari taksileri de denetimden geçirdi. Maske takmadan yolculuk yapan otomobil sürücüleri ise uyarıldı. Ekiplerin de denetim sırasında sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

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