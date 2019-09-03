Antalya'da şüpheli ölüm
Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu kadın parkta ölü bulundu.03 Eylül 2019 Salı 15:11
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın parkta ölü bulundu.
Sahil Antalya Yaşam Parkı'nınvaryant kısmındaki trafonun arkasında şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden bekçiler, yerde bir kadının hareketsiz yattığını fark edip durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin incelemesinde ölen kadının Ukrayna uyrukluYulııa Bilehub (42) olduğu tespit edildi. Kadının cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bilehub'un en son birlikte görüldüğü Ö.T, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
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