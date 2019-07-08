Antalya'da şüpheli ölüm
Antalya'da 37 yaşında bir kişi evinde ölü bulundu.08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:47
Kepez ilçesinde 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde oturan Funda Alacaoğlu'ndan (37) haber alamayan komşuları, kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca balkon kapısından içeri girdi.
Alacaoğlu'nu yatağında hareketsiz bulan komşuları, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Alacaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bir süre önce eşinden boşandığı anlaşılan Alacaoğlu'nun vücudunda morluklar tespit edildi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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